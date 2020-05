Hofer verkauft wieder Grünstrom

Lob gab es von der E-Control, die ja stets für mehr Wettbewerb am Energiemarkt plädiert und die Privatkunden zum Anbieterwechsel bewegen will. In den vergangenen zwei Jahren habe die Zahl der Haushalte, die ausschließlich Strom aus erneuerbarer Energie beziehen, um drei bis vier Prozent zugelegt.

Fast jeder fünfte heimische Haushalt bezieht derzeit reinen Ökostrom - insgesamt sind das 810.000 Haushalte. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Ökostromanbieter, und zwar auf 56 im Jahr 2012 nach 47 im Jahr 2011.