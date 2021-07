Hohe Roamingkosten auf Kreuzfahrtschiffen bleiben bestehen

Per 15. Juni 2017 will die EU die Roaminggebühren fürs Handy-Telefonieren, SMS-Schreiben und Internetsurfen abschaffen. Aber Achtung, warnt die Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH (RTR) am Donnerstag in einer Aussendung: Kreuzfahrtschiffe bleiben explizit von der neuen EU-Roamingregulierung ausgenommen. Und die derzeitigen Roamingtarife auf Hoher See haben es in sich.