Holländerin täuscht via Facebook fünfwöchigen Urlaub vor

Ihre fiktive Reise führte nach Thailand, Kambodscha und Laos, während sie in der Realität die ganze Zeit über in Amsterdam war. 42 Tage lang verließ van den Born ihre Wohnung nicht und photoshoppte sich selber in tropisch anmutende Fotos, um diese bei Facebook zu posten. Sie dekorierte ihre Wohnung zu "Hotelzimmern" um und schickte mitten in der Nacht Textnachrichten an ihre Mitmenschen, um eine andere Zeitzone vorzutäuschen. Die Reaktionen ihrer Freunde und Verwandten auf die Enthüllung des Reisebetrugs hat die Studentin auf Video festgehalten :