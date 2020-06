HTC-Studie: Frauen bevorzugen größere Smartphones

Wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, werden in der Presseaussendung (die im übrigen den Titel "Es kommt doch auf die Größe an!" trägt) nicht näher erläutert. Somit bleibt unklar, welche Fragen den Teilnehmerinnen der Umfrage gestellt wurden und welche Antwortmöglichkeiten sie zur Auswahl hatten. Auch was denn eigentlich das Kriterium für ein "großes Smartphone" ist, wird nicht erklärt.

Mittlerweile ist es recht schwer geworden, ein Smartphone zu finden, das über einen Bildschirm verfügt, der kleiner als fünf Zoll ist. Somit könnte auch der oftmals zitierte Trend zu großen Smartphones und Phablets teilweise durch das auf dem Markt verfügbare Angebot begünstigt werden Bereits 2012 gaben in einer Strategy Analytics-Umfrage 90 Prozent an, sie wollen ein größeres Smartphone. Im Rahmen dieser Befragung wurde auch die ideale Größe eines Smartphone-Bildschirms abgefragt. Diese soll zwischen 4 und 4,5 Zoll liegen.