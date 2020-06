Hunderte Internet-Seiten von Islamisten gehackt

So wurde der Internet-Auftritt des Departements Lot im Südwesten des Landes drei Stunden lang von einer tunesischen Gruppe lahmgelegt, die die Website mit einer Adresse verlinkte, auf der islamistische Reden verbreitet werden. Der Webauftritt der Gedenkstätte zur Geschichte des 20. Jahrhunderts in Caen in Nordfrankreich wurde durch eine Botschaft in Arabisch und Französisch gestört. Dort hieß es: "Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah."

Auch die Webauftritte touristischer Destinationen, etwa des Papstpalastes in Avignon oder der Brücke der Stadt ( Pont d' Avignon) wurden Opfer von jihadistisch motivierten Hackerangriffen. Die Diözese von Nantes, deren Seite ebenfalls angegriffen wurde, versuchte hingegen zu beruhigen: Derartige Angriffe würden zwei bis drei Mal jährlich stattfinden, nicht nur vor dem Hintergrund der "Ereignisses und des Klimas der vergangenen Tage."