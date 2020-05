“Ich halte Abstand zu Cloud-Speicherdiensten”

„Man muss sich gut überlegen, welche Daten wo gespeichert werden. Ich habe manche Daten unverschlüsselt in der Cloud, andere verschlüsselt und wieder andere überhaupt nicht. Hier gilt es, Datenschutz und Verfügbarkeit gegeneinander abzuwägen“, so Edgar Weippl von SBA-Research. Wenn Daten in der Cloud abgelegt werden, sollten auf jeden Fall die angebotenen Sicherheitsmechanismen in Anspruch genommen werden. Dropbox etwa bietet, wie mittlerweile fast alle großen Online-Serviceanbieter, die Möglichkeit, die Anmeldung in zwei Schritten zu aktivieren. Dann ist der Zugriff auf die Daten nur noch möglich, wenn neben dem Passwort auch noch ein Code eingegeben wird, den der User etwa per SMS zugeschickt bekommt.

“Ich würde aus Sicherheitsgründen dringend dazu raten, dieses Angebot zu nutzen“, sagt Weippl. Ein Allheilmittel ist das aber nicht. Die Verwendung von Drtittanbieter-Apps, die auf Cloudspeicher zugreifen dürfen, ist immer mit einem Risiko verbunden. “Wenn Funktionalität ausgelagert wird, führt das immer zu Sicherheitslücken”, so Hackner. Wenn solche Apps zum EInsatz kommen, sollten Nutzer deshalb darauf achten, dass sie dort keine Anmeldedaten eingeben müssen. Der Log-in sollte immer über den Cloudspeicher selber erfolgen. “Apps, die Log-in-Daten verlangen, sind schlecht programmiert”, sagt Weippl.