iJoule: Digitaler Ernährungsberater statt Diät

Krankenkassen als Partner

“Jemand, der sich an die iJoule-Regeln hält, wird sehr rasch eine Normalisierung seines Körpergewichts feststellen”, sagt Sauermann. Mindestens würde man drei Monate brauchen, um sein Ziel zu erreichen. Zwar gibt es iJoule in einer eingeschränkten Gratis-Version (z.B. wird nur Abendmahlzeit berechnet), wer das volle Programm will, zahlt dafür ab 6 Euro Monatsgebühr. In Deutschland kann man sich die iJoule-Kosten aber bereits von den Krankenkassen zurückerstatten lassen, für Österreich laufen diesbezüglich derzeit die Verhandlungen und sollen noch 2011 positiv abgeschlossen werden. Wirtschaftstreibende und Gewerbepensionisten bekommen von der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) die iJoule-Gebühren bereits im Rahmen des “Gesundheitshunderters” zurück. Bis Jahresende hofft Sauermann auf 50.000 aktive iJoule-Nutzer im deutschsprachigen Raum.



Datenschutz

“Wir arbeiten mit Gesundheitsdaten und wollen den Nutzer deswegen in seiner Anonymität schützen”, sagt iJoule-Technikchef Christoph Richter. Anders als bei Online-Plattformen wie Facebook oder Google+ ist es Mitgliedern erlaubt, unter Pseudonymen auf der Plattform und im angeschlossenen Forum mit Expertenberatung aufzutreten. Die vielen persönlichen Daten, die man mit der Zeit in seinem Konto anhäuft, werden auf Servern in Deutschland gehostet. Die Kommunikation zwischen Computer des Nutzers und diesen Großrechner wird per SSL-Verschlüsselung gesichert. Zahlungsinformationen hingegen speichert iJoule nicht selbst, sondern überlässt das Partnern wie PayPal oder Kreditkartenunternehmen. “Unsere Webseite wurde von der Datenschutzkommission zertifiziert, das ist auch Vorraussetzung für die Partnerschaften mit den Krankenkassen.”

Entstehung

Das iJoule-Konzept stammt ursprünglich vom dänischen Ernährungswissenschaftler Arna Astrup, der die Idee aber nicht in ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen verwandeln konnte. Mit Hilfe des österreichischen Teams soll das jetzt gelingen. Neben Sauermann gehören Firmenanteile etwa dem hemischen Investor Johann Hansmann, der auch österreichische Start-ups wie Busuu.com und Durchblicker.at finanziert hat, sowie Rudi Kobza, Geschäftsführer der Werbeagentur Loewe GGK. Insgesamt hat iJoule derzeit 14 Mitarbeiter (Ernährungs- und Fitness-Experten, Programmierer, etc.), wobei mit steigender Beliebtheit in erster Linie im Customer Support aufgestockt werden soll.

Dass es Potenzial für einen Ernährungs-Dienst in Österreich gibt, hat schon der „KiloCoach“ gezeigt. Der Web-Dienst ist in Kooperation mit dem KURIER unter http://kilocoach.kurier.at erreichbar. Nutzer haben mithilfe des Online-Ratgebers bis dato insgesamt mehr als 33.000 Kilo abgenommen. Je nach Ziel zahlt man eine monatliche Nutzungsgebühr ab 29 Euro (ab 19 Euro für KURIER-Abonnenten). Online kann dann ein Ernährungs- und Bewegungsprotokoll geführt werden. Die Webseite wurde auch für Handy-Displays optimiert.