Ikea nimmt "Ikea-Hackers-Website" ins Visier

Wie die Betreiberin in einem Blogeintrag schreibt, ist sie auf den Deal eingegangen. "Nach langen Verhandlungen zwischen Ikea und meinem Anwalt darf ich die Domain ikeahackers.net behalten, unter der Bedingung, dass die Website nicht-kommerziell betrieben wird", so Jules Yap, wie sich die Betreiberin nennt. Künftig wird auf der Website also keine Werbung mehr zu finden sein. "Das heißt ich verdiene damit nichts und mache trotzdem Werbung für ihre Marke. Wunderbar!", ärgert sich Yap. Wie sie schreibt, soll der Ikea-Hackers-Blog auf jeden Fall weitergeführt werden, allerdings dennoch unter einer neuen Domain.