Immer mehr Erpressung durch Nacktfotos auf Facebook

Derartige Vorfälle seien für Kinder eine enorme psychische Belastung, erklärte der Staatsanwalt, dagegen vorzugehen sei allerdings schwierig. Zum einen werde die Sache strafrechtlich erst relevant, "wenn es Richtung Nötigung geht", bzw. wenn die Fotos bereits in die Kinderpornografie hineinreichen. Zum anderen werden die Ermittlungen oft erschwert, weil Betroffene oder ihre Eltern aus Schamgefühl die Bilder und den Chat-Verlauf löschen, bevor sie Anzeige erstatten.

Prävention wäre wünschenswert, so die Staatsanwaltschaft. Beispielsweise sollten sich Eltern damit befassen, was ihre Kinder im Internet tun. Der Linzer Behördenleiter Friedrich Hintersteininger warnt dennoch vor eine Anlassgesetzgebung. Auch er sieht aber das Internet in diesem Bereich als Gefahrenquelle: "In Sittlichkeitsdelikten werden die Perversionen ärger", so seine "gefühlsmäßige Einschätzung". Er führt das darauf zurück, dass man online anonym und einfach auch an "harte und perverse Pornografie" herankomme.