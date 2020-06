Indien: Mehr Handys als Toiletten

Nach dem Siegeszug des Handys in der aufstrebenden Wirtschaftsmacht Indien haben dort inzwischen mehr Haushalte ein Mobiltelefon als eine Toilette. 53,2 Prozent verfügen über ein Handy, wie aus am Mittwoch im Internet veröffentlichten Statistiken hervorgeht. In weniger als der Hälfte aller Behausungen (46,9 Prozent) können die Bewohner eine Toilette nutzen, wie die bei der jüngsten Volkszählung 2011 erhobenen Daten weiter ergaben.

Enormes Wachstum

Im Kommunikations- wie auch im Sanitärsbereich hat Indien damit große Fortschritte gemacht. 2001 besaß nicht einmal jeder zehnte Haushalt (9,1 Prozent) ein Telefon, inzwischen sind es - Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse zusammengerechnet - 63,2 Prozent. Über eine Toilette verfügten vor zehn Jahren nur 37 Prozent.

Zahlreiche arme Inder müssen ihre Notdurft im Freien verrichten, etwa auf Feldern. Mangelnde Hygiene und damit einhergehende Krankheiten sind ein großes Problem in Indien.