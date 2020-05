Instagram-Analyse zeigt, wann sich Regenbögen häufen

Er ließ von einem Programmierer ein Tool schreiben, mit dem er über die Programmierschnittstelle Daten öffentlich zugänglicher Fotos mit dem Hashtag #Regenbogen und bestimmte geografische Punkte runterladen und analysieren konnte und hat daraus eine Grafik erstellt, wann sich Regenbögen im Jahr am meisten häufen.

Raus kam: Die meisten Regenbogen-Fotos werden in den Monaten Mai und August auf Instagram gepostet. Viele Menschen, die Regenbögen sehen, nutzen die Social-Media-Foto-Plattform, um ihre Regenbögen mit anderen zu teilen.