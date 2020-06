Intelligente Haussteuerung wird leistbar

Teil des Wohnens ist neben der Unterhaltungskomponente auch Sicherheit (Alarmanlage) und Hausautomation, also das Integrieren von Licht, Heizung, Klimatisierung und Sonnenschutz. Auch Haushaltsgeräte wie Geschirrspüler oder Waschmaschine sind Teil des intelligenten Netzwerks und geben Bescheid, wenn sie fertig sind oder waschen dann, wenn der Strom am günstigsten ist. „Steuern lässt sich alles über Touchpanels, Tablets, über Computer oder Smartphones.“ Entweder per SMS oder via App, die selbst entwickelt wurde.

Deutliche Fortschritte

Das Smart Home wird seit geraumer Zeit propagiert, um die Jahrtausendwende war der Instabus (EIB) in Mode, die intelligente Datenleitung, mit der ein Haus vernetzt werden konnte. Doch vor eineinhalb Jahrzehnten waren die Lösungen noch teuer und auch die Möglichkeiten beschränkt. Es gab weder Smart Grid (intelligente Stromnetze) oder vernetztes TV, noch war Internet-Radio oder WLAN ein Massenmarkt, und Apps, mit denen man Geräte (fern-)steuern konnte, waren noch gar nicht erfunden. Ganz zu schweigen von halbwegs leistbaren Musikservern oder Multiroom-Systemen; Man musste sehr viel Geld haben, um sein Haus intelligent zu machen.

Günstig sind die Lösungen heute noch nicht, aber die Möglichkeiten sind gestiegen. Wer heute ein Haus mit IQ will, kann auf diverse Standards setzen, von KNX, LCN oder Crestron. Selbst Lösungen mit Netzwerk-Kabeln sind marktreif.

Wie teuer ist es, sein Haus, seine Wohnung intelligent zu machen? „Wie teuer ist ein Auto oder eine Webseite?“, sagt Stephen Löwenstein. „Es kommt darauf an, was man alles in welcher Detailtiefe und in welcher Darstellungsform automatisiert und visualisiert haben will.“ Um etwa TVs und Musik mit einem Paneel steuern zu können und ein Lichtsteuerungssystem auf 200 Quadratmetern zu implementieren, muss man mit etwa 40.000 Euro rechnen. Dies inkludiert einfaches Multiroomaudio und steuerbaren TV und Bluray. Je ausgefallener die Lösung, desto teurer wird der IQ.

Österreichische Alternative

Ein hohes Ziel hat sich das Mühlviertler Unternehmen Loxone gesteckt. „Wir wollen KNX-EIB (Instabus, Anm.) als Standard ablösen“, sagt Loxone-Geschäftsführer Martin Öller, der das Unternehmen 2009 gemeinsam mit Thomas Moser gegründet hat. „Unsere Lösung ist einfach, basiert auf einem Miniserver- und nicht auf einem Bus-Konzept.“

Herzstück ist ein kleines Kästchen (Miniserver), das einfach in den Schaltkasten installiert und die Verkabelung (sternförmig) verteilt und in dem die Intelligenz sitzt. Mit dieser kann von der Jalousie über das Licht bis zu Heizung alles gesteuert werden. Bedient wird das Loxone-System entweder mit einem iPad, iPhone oder einem x-beliebigen Smartphone. Die App, mit der man die Geräte und Systeme daheim steuern kann, ist kostenlos.

Die intelligente Grundausstattung (Jalousien, Licht, dimbares Licht, Heizkreise, Alarm) kostet für eine 100-Quadratmeter-Wohnung etwa 5300 Euro, ein 250-Quadratmeter-Heim kann laut Öller um etwa 7000 Euro auf intelligent getrimmt werden. „Aber das hängt freilich davon ab, wie viele Geräte man steuern will“, so Öller. „Alles was im LAN hängt, können wir steuern.“ 50 Loxone-Häuser gibt es in Österreich bereits, 200 heimische Elektro-Installateure wurden schon geschult. Bastler können sich auf der Webseite sowohl Schulungs- als auch Installationsunterlagen herunterladen.