Internet-Crash: Millionen Chinesen stundenlang offline

Die Zieladresse in Kalifornien, auf die der Internetverkehr merkwürdigerweise umgeleitet wurde, gehört dem Webhoster Sophidea, wo - aus chinesischer Sicht - auch heikle Webseiten beheimatet sind, darunter die "Epoch Times", eine Zeitung der in China verbotenen Kultbewegung Falun Gong. Mitglieder der chinesischen Internetgemeinde spekulierten, die chinesische Zensur habe versucht, die Adresse zu sperren, aber versehentlich den chinesischen Internetverkehr nach Kalifornien geleitet.

Andere Nutzer fragten sich, ob der Ausfall durch eine Modernisierung der "Großen Firewall", des großen Schutzwalls gegen missliebige Internetseiten, passiert sein könnte. Doch hielten Experten einen Hackerangriff für wahrscheinlicher. "Eine Verbesserung der nationalen Firewall ist normalerweise ein schrittweiser Prozess, der sorgfältiges Vorgehen erfordert und wahrscheinlich nicht die Server lahmlegt", sagte ein Pekinger Experte, der anonym bleiben wollte, der " South China Morning Post".

Nur Internetnutzer, die einen Tunneldienst zur Umgehung der Zensur und Blockaden benutzen, waren nicht von dem Ausfall betroffen. Solche meist kommerziellen Virtual Private Networks (VPN) betreiben Server im Ausland, über die Nutzer dann verschlüsselt im Internet surfen. Da Facebook, Twitter, Youtube und eine große Zahl kritischer Webseiten oder Zeitungen wie die " New York Times" in China gesperrt sind, sind diese Tunneldienste in China sehr beliebt.