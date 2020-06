Internet Explorer 9 mit Tracking-Schutz

Mit dem Release Candidate hat Microsoft die letzte Vorabversion des IE 9 vor dem finalen Launch der Software veröffentlicht. Die öffentliche Beta, die seit September 2010 verfügbar ist, kam bis Ende Jänner 2011 auf rund 23 Millionen Downloads.

Die neue Browser-Version von Microsoft wurde mit einem Tracking-Schutz versehen, der die Privatsphäre der Nutzer wahren soll. Viele moderne Websites speichern die Daten, welche die Nutzer über ihren Browser abrufen. Darüber hinaus laufen im Hintergrund häufig Dienste von Drittanbietern, die ebenfalls auf persönliche Daten der Nutzer zugreifen. Mit Hilfe eines Tracking-Schutzes kann dies unterbunden werden.

So funktioniert der Tracking-Schutz

Aktiviert der Nutzer den Tracking-Schutz, werden so genannte Listen wirksam, die vom Nutzer im Internet Explorer hinzugefügt und gefüllt werden. Diese Listen enthalten Websites, deren Zugriffe gesperrt werden. Derart gesperrte Internetadressen werden nur aufgerufen, wenn der Nutzer sie durch direkte Eingabe abruft.

Nutzer können mehrere Tracking-Schutz-Listen in den Internet Explorer einbinden. Vorinstallierte Listen sind nicht in den Browser integriert. Die Funktion bleibt zudem so lange aktiviert, bis der Nutzer sie wieder ausschaltet. Diese neue Funktion ersetzt InPrivate-Filterung und ergänzt damit die vorhandenen Privatsphäre-Einstellungen, die bereits seit dem Internet Explorer 8 vorhanden sind.