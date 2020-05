Internet-Guru Ossi Urchs gestorben

Die deutsche Internet-Szene trauert um ihren Guru Ossi Urchs. Der Medienunternehmer starb am Donnerstag im Alter von 60 Jahren in einem Hospiz in Offenbach, wie seine Frau Sigi Höhle mitteilte. „Er war einer der ersten, der gesagt hat, dass das Internet unsere gesamte Art zu leben, zu arbeiten und zu lernen verändern wird“, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. Markenzeichen von Ossi Urchs war seine Jatta, seine aus Indien übernommene Langhaarfrisur.