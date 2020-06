Internetnutzung nimmt in Österreich leicht zu

5,6 Millionen Österreicher ab 14 Jahren bzw. 79 Prozent haben 2011 das Internet genutzt. Das sind um zwei Prozent mehr als 2010. Insgesamt erreicht das Netz zwar immer mehr Bevölkerungsschichten, dennoch sind es immer noch die formal höher Gebildeten, die es überdurchschnittlich verwenden, das geht aus dem GfK Online Monitor hervor, dem am Freitag veröffentlicht worden ist.

Hohe Steigerung bei älteren Menschen

Besonders in der Gruppe der über 50-Jährigen hat die Internetnutzung im vergangenen Jahr zugenommen. Verwendeten 2010 noch 76 Prozent das Netz, so waren es 2011 schon 81 Prozent. Bei den 60 bis 69-Jährigen hat ist die Zahl der User von 59 auf 61 Prozent gestiegen, bei den ab 70-Jährigen gar von 27 auf 33 Prozent. Maria Kostner, Online Expertin bei der GfK Austria, dazu: „Besonders hervorzuheben ist die Steigerung der Internetnutzung der über 70-Jährigen um sechs Prozentpunkte. Innerhalb dieser Altersgruppe gibt es allerdings noch große soziodemografische Unterschiede zwischen Nutzern und Nichtnutzern, so sind z.B. 44 Prozent der männlichen über 70-Jährigen, aber `nur` 24 Prozent der weiblichen über 70-Jährigen online anzutreffen“.

Gebildete sind internetaffiner

Insgesamt erreicht das Internet immer mehr Bevölkerungsschichten, dennoch sind es noch die formal höher Gebildeten, die es überdurchschnittlich nutzen. „Es gibt nach wie vor Bevölkerungsgruppen, die internetaffiner sind als andere. Hinsichtlich der Bildung sind dies die formal höher Gebildeten. Personen mit Matura- oder Universitätsabschluss nutzen zu 92 Prozent das Internet, Personen mit Lehrabschluss/mittlere Schule ohne Matura zu 79 Prozent und Pflichtschulabsolventen zu 65 Prozent“, so Kostner.