iOS 6: Tödliches neues Maps-Symbol

Eine weitere Design-Änderung bei iOS 6 stößt hingegen auf positive Resonanz. Wie ein Leser des Tech-Blogs Gizmodo herausfand, verändert sich die Reflektion der Steuersymbole in der iPod-App, wenn man sein iOS-Gerät in verschiedene Lagen dreht - eine an sich überflüssige Eigenschaft, die der Detailverliebtheit eines Steve Jobs alle Ehre macht.