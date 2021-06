iOS kann per AirDrop mit Malware infiziert werden

Ein Sicherheitsforscher hat eine Lücke gefunden, mit der Malware auf iOS- und OS X-Geräten ausgeführt werden kann. Die Schad-Software kommt per AirDrop auf das iPhone.

Der Sicherheitsforscher Mark Dowd hat eine Schwachstelle in AirDrop entdeckt, Apples Protokoll zum schnellen Datenaustausch. Die Lücke betrifft iOS 8.4.1 und OS X. Dowd hat seine Entdeckung erst jetzt bekannt gegeben, weil Apple mit iOS 9 die Sicherheitslücke schließt. In OS X wird die Lücke vermutlich erst am 30. September, mit OS X 10.11, geschlossen.

Damit die Lücke genutzt werden kann, muss in iOS AirDrop aktiviert und so eingestellt sein, dass Daten von allen Usern empfangen werden können. Nachdem die Malware übertragen wurde, wird sie erst aktiv, wenn das iPhone neugestartet wird.