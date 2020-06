iPad übersteht Sturz aus 30.000 Metern

Auch wenn es nur ein Publicity-Stunt war - beeindruckend ist es allemal, was die US-amerikanische Firma G-Form da in einem aktuellen Werbevideo zeigt. Ein iPad in einer Schutzhülle der Firma, dem Extreme Edge, wird an einem Wetterballon montiert und in die Stratsophäre entlassen - bei einer Höhe von knapp 30.000 Metern wird dann der Mechanismus ausgelöst und das iPad fällt in die Tiefe. Eine montierte Kamera filmt den Absturz und kurz nachdem das iPad geborgen wird ist klar - das Gerät ist nahezu unbeschadet und funktioniert nach wie vor tadellos.