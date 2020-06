iPad verursacht ein Prozent des Web-Verkehrs

Die Besitzer des Apple iPad sind eifrig im Netz unterwegs: Der Tablet-Computer ist gerade mal ein gutes Jahr auf dem Markt und schon liegt sein Anteil am Datenaufkommen im Web bei mehr als 1 Prozent, wie der Internet-Dienstleister Net Applications gemessen hat. Nach der Erhebung hat das iPad diese Schwelle erstmals im Juni übersprungen und 1,03 Prozent erreicht. Allein in den USA sind es demnach sogar 2,1 Prozent.

Apple hat bis dato mehr als 25 Mio. iPad-Geräte unters Volk gebracht und war bis vor kurzem fast konkurrenzlos. In den USA ging der schlanke Computer mit berührungsempfindlichem Bildschirm im April 2010 in den Verkauf; in Österreich kam das Gerät im Juli in die Geschäfte. Mittlerweile ist die zweite Version auf dem Markt und die Begeisterung der Kunden hält an. Mit dem iPad lassen sich unter anderem Filme anschauen, Musiktitel herunterladen oder Videotelefonate führen.

Mobile Geräte am Vormarsch

Mobile Geräte insgesamt sind laut Net Applications mittlerweile für mehr als 5 Prozent des weltweiten Datenverkehrs im Web verantwortlich. Neben den iPhone-Handys von Apple sind vor allem die Smartphones mit dem Android-Betriebssystem von Google datenhungrig. Auch hier sind die USA Vorreiter mit einem Anteil von 8,2 Prozent. Während Smartphones und Tablet-Computer boomen, schwächeln die Verkäufe der klassischen PC.