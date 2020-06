iPhone-Alarm stoppt Orchesterkonzert

Bereits am Dienstag Abend kam es in der New Yorker Avery Fisher Hall zu dem mehrere Minuten dauernden Vorfall. Dass Handys während Konzerten, Theateraufführungen oder im Kino zu klingeln beginnen, zählt mittlerweile ja beinahe zum Alltag. Dass ein bekannter Dirigent aber tatsächlich die Aufführung unterbricht, kommt hingegen so gut wie nie vor. Nach der minutenlangen Pause, in der Gilbert den Besucher wiederholt fragte, ob das Handy nun wirklich ausgeschaltet sei, entschuldigte sich der Dirigent beim Publikum.

Dirigenten ignorieren Handyklingeln sonst lieber

"Wenn normalerweise solche Störungen auftreten, ist es besser diese zu ignorieren, weil das Ansprechen derselben meist noch störender ist als die Störung an sich", wird Gilbert in dem Musik-Blog Superconductor zitiert. In diesem Fall habe es aber keine andere Möglichkeit gegeben, da das Handy nicht zu klingeln aufhörte. Einige Zuhörer im aufgebrachten Saal forderten den Mann lautstark auf, den Konzertsaal zu verlassen. Ein Zwischenrufer verlangte 1000 Dollar Strafe für den Zwischenfall.