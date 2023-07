Irans modernste Fregatte bekommt Hyperschallraketen

Die Ausrüstung des Damavand-2 soll die neueste Technologie in den Bereichen Erkennung, Identifizierung, Überwachung und Kampffähigkeiten aufweisen.

Die gesamte Verteidigungsausrüstung des Damavand-2 soll generell die neueste Technologie in den Bereichen Erkennung, Identifizierung, Überwachung und Kampffähigkeiten aufweisen, wie der Konteradmiral Shahram Irani unlängst mitgeteilt hat.

Hyperschallrakete Fattah vorgestellt

Diese Ankündigung kommt nur wenige Monate, nachdem das Land seine Hyperschallrakete „Fattah“ vorgestellt hat. Ob der Damavand-2 nun damit ausgerüstet werden soll, wurde allerdings nicht bekannt gegeben. Die Fregatte soll laut Interesting Engineering jedenfalls in naher Zukunft der Nordflotte der Marine im Kaspischen Meer beitreten.

Der Vorgänger Damavand-1 wurde im März 2015 in Betrieb genommen. Die 100 Meter lange und rund 1.300 Tonnen schwere Fregatte sank allerdings aufgrund einer Kollision mit einem Uferdamm 3 Jahre später. Das Schiff wurde in Folge aus dem Wasser geborgen und ist nun wieder im Einsatz. Iranische Beamte erklären den Bedarf an Schiffen generell damit, dass Seekanäle geschützt werden müssen und die Sicherheit von Handelsschiffen und Tankern gewährleistet werden muss.