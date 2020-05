IT-Ferialjob-Aktion 2013 weiter auf Erfolgskurs

Auch in diesem Jahr waren bei der IT-Ferialjob-Aktion der futurezone einige Start-ups dabei. Diese bieten für Praktikanten den Vorteil, direkt an der Front mitarbeiten zu können. „Eine gehörige Portion Start-up-Spirit und Fun gibt’s obendrein“, meint Michael Hurnaus, CEO bei tractive. FH-Student David Michlmayr konnte bei LineMetrics einen Einblick in die Start-up-Welt erhalten: „Ich habe gelernt, dass es hier keine festgefahrenen Abteilungen gibt. An einem Tag bin ich Programmierer, am nächsten unterstütze ich im Marketing und dann bin ich Gestalter. Ich find’s geil.“