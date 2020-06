IT-Unternehmen will E-Mails abschaffen

Das französische IT-Unternehmen Atos Origin will seinen Mitarbeitern innerhalb von drei Jahren das Schreiben von E-Mails abgewöhnen. "Die Masse der E-Mails, die wir im Berufsleben verschicken und erhalten, ist nicht mehr akzeptabel. Manager verbringen fünf bis 20 Stunden pro Woche damit, sie zu lesen oder zu schreiben", erklärte Atos-Chef Thierry Breton am Montag in Paris.

Stattdessen sollten die heute schon verfügbaren sozialen Netzwerke künftig als "Social Business Solutions" auf Unternehmens-Belange zugeschnitten werden.Im vergangenen Jahr hätten die 78 500 Mitarbeiter des Unternehmens täglich im Schnitt 200 E-Mails erhalten; davon waren 18 Prozent sogenannte Spam-Mails. Erste Ergebnisse direkterer Kommunikationswege zeigten, dass die Zahl der E-Mails um bis zu 20 Prozent verringert werden könne.

(dpa)