Italien: Ermittlungen gegen Google Street View

Auch in Italien regt sich Widerstand gegen Google Street View. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen möglicher Verletzung der Privatsphäre gegen das Unternehmen auf. Google kündigte am Mittwoch eine Zusammenarbeit mit den Behörden an. Außerdem entschuldigte sich das Unternehmen für jegliche versehentliche Sammlung privater Daten aus unverschlüsselten Netzen in Italien. Mehrere Staaten, darunter Deutschland, haben in den vergangenen Monaten Bedenken gegen das Street-View-Programm angemeldet.

Ermittlungen in den USA eingestellt

In den USA wurden die Ermittlungen der Federal Trade Commisson gegen Google Street View inzwischen bereits eingestellt. Die US-Behörde verwies darauf, dass Google eine Datenschutzbeauftragte ernannt hat und künftig seine Mitarbeiter auf diesem Gebiet besser schulen möchte. Darüber hinaus trug Googles Versprechen, künftig keine E-Mails und Passwörter mehr zu speichern, zu der Entscheidung bei, die Ermittlungen einzustellen.

(futurezone/ APA/ dapd)