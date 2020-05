Japaner für 3D-Drucker-Waffe zu 2 Jahren Haft verurteilt

Yoshitomo Imura, ein 28-jähriger Japaner, der zuvor am Shonan Institute of Technology tätig war, wurde am Montag zu zwei Jahren Haft verurteilt. Imura hatte fünf Waffen mit einem 3D-Drucker hergestellt. Ein YouTube-Video, in dem er beim Abfeuern der Waffen zu sehen ist, hatte die Behörden auf den Plan gerufen. Die Polizei beantragte im Mai eine Hausdurchsuchung und beschlagnahmte die Waffen. Zwei davon können laut den Staatsanwälten mit „tödlicher Munition“ geladen werden.