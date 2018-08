Japanische Drogendealer geben im Darknet Geld zurück, wenn wer nicht zufrieden ist

Händler und Nutzer des Darknets in Asien scheinen komplett andere Gepflogenheiten zu haben, wie aus einem Bericht bei „The Register“ hervorgeht. Sicherheitsforscher der New Yorker Firma IntSights haben diese untersucht.



In Japan herrsche im Dark Web etwa ein durchgehend freundlicher Ton. Dort würde das Dark Web vor allem in sehr vielfältiger Art und Weise genutzt, etwa um Blogs oder als Bulletin Board Systems zu betreiben oder nutzen. Doch auch bei dem Teil des Dark Webs, der illegale Aktivitäten beinhaltet, sind die Japaner äußerst freundlich.