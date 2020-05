Jean-Claude Van Damme-Stunt wird zum YouTube-Hit

Nun hat Volvo laut dem Wall Street Journal ( WSJ) Einblick gegeben, wie der Spot entstanden ist. „Der Stunt ist echt und wurde in nur einem Take vollführt“, sagt Volvo-Vertreter Anders Vilhelmsson zum WSJ. Demnach war Van Damme mit einem Seil gesichert, das im Spot nicht sichtbar ist. „Wir haben ihn befestigt, so dass er bei einem Sturz natürlich nicht stirbt.“ Außerdem waren seine Füße nicht direkt auf den Seitenspiegeln, sondern auf kleinen Plattformen, die darauf befestigt waren.

Obwohl der Spot in nur einem Versuch aufgenommen wurde und das Filmen nicht länger als 15 Minuten dauerte, zogen sich die Vorbereitungen über drei Tage hin. „Wir hatten eine Unmenge an Proben“, so der Regisseur Andreas Nilsson. Eine Schlüsselrolle spielten demnach auch die Fahrer der Trucks. „Was sie gemacht haben, war fantastisch“, so Nilsson . Laut dem Regisseur ist der Clip eine Hommage an Van Damme , „eine popkulturelle Ikone, die ich seit meinen Kindestagen verehre“.