“Jeder ist von Heartbleed betroffen”

Deshalb lässt sich auch nicht feststellen, ob Angreifer sich die Schwachstelle bereits zunutze gemacht haben. Laufende Angriffe können mit dem Wissen um die Lücke jetzt aber entdeckt werden. Das hat auch ein kanadischer Student bemerkt, der verhaftet wurde, weil er versucht haben soll, Sozialversicherungsnummern zu entwenden. Auch Anonymous Austria will zu Demonstrationszwecken Daten von einem betroffenen Server extrahiert haben. Auch staatliche Dienste könnten die OpenSSL-Schwachstelle genutzt haben. “Es gibt Indizien dafür, dass die NSA von der Lücke gewusst hat. Ob es sich gar um eine bewusst platzierte Hintertür handelt, ist im Nachhinein kaum zu eruieren. Die Lücke ist deshalb so schlimm, weil sie die Sicherheit, in der sich Nutzer im Netz gewiegt haben, in ihren Grundfesten erschüttert. Das nette Schloss, das im Browser sichere Verbindungen signalisiert, ist damit vorübergehend wertlos”, so Huber.

Neben sicheren Verbindungen im Netz stellt Heartbleed auch eine Grundannahme der Open-Source-Entwickler in Frage. Eines der Hauptargumente für quelloffene Entwicklung war immer, dass Sicherheitslücken und Hintertüren von den zahlreichen Entwicklern, die den Code begutachten, schnell entdeckt würden. Die betroffene OpenSSL-Bibliothek ist aber jahrelang von unzähligen Firmen, darunter auch namhafte Unternehmen wie Google, für Web-Angebote genutzt worden, anscheinend ohne den Code einer genaueren Prüfung zu unterziehen. “Man sieht, dass auch die Großen nicht geprüft haben. Das ist der Zuschauer-Effekt, jeder verlässt sich darauf, dass der andere prüft. Hier sollten die Firmen Geld in die Hand nehmen, um so etwas in Zukunft zu verhindern. Proprietäre Software ist trotzdem nicht automatisch die bessere Alternative, weil hier noch schwerer geprüft werden kann, ob Hintertüren oder Fehler im Code sind ”, so Tomek.