Journalisten lassen Drohnen über US-Mexiko-Grenze fliegen

An der Grenze zwischen den USA und Mexiko hat US-Präsident Donald Trump sogenannte „Detention Camps“ für Kinder eingerichtet. Das Journalistennetzwerk ProPublica hat in den letzten Tagen erschütternde Bilder veröffentlicht mit weinenden Kindern, die nach Eltern rufen, eingesperrt in Käfigen. Diese Bilder waren nicht einfach zu bekommen. Journalisten wird der Zutritt verwehrt. Dürfen sie doch einmal rein, dann heißt es strikt: „Keine Fotos, keine Videos.“