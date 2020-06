Justwatch: Suchmaschine für Streamingdienste gestartet

JustWatch selbst soll für die Nutzer kostenlos sein. Geld verdient das Start-up eigenen Angaben nach als Marketing-Plattform für die Filmbranche. Zur investierten Summe wollte Croye keine Angaben machen. „Wir haben so viel investiert, dass wir uns das erste Jahr finanzieren können“, sagte er. Das Team besteht aus zehn Mitarbeitern.

Als Kernmarkt bezeichnete Croye die USA, wo die Suchmaschine am Donnerstagabend online ging. Deutschland folgte am Freitag. Weitere Länder sollen demnach in Kürze dazukommen. Für die deutsche Version hat JustWatch zehn Streaminganbieter in die Auswahl aufgenommen. Hierzulande buhlen mehrere Videodienste um Kunden. Netflix war im vergangenen Jahr mit einer deutschen sowie einer österreichischen Seite online gegangen. Daneben hatten sich bereits Maxdome, Watchever, Instant Video und Sky Snap mit unterschiedlichen Angeboten etabliert.