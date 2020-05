Kabarett verrechnet 30 Cent pro Lacher

Unlustige Bühnenprogramme werden auf einer Kabarett-Bühne in Barcelona künftig mit geringeren Eintrittspreisen bestraft. Ein neues Konzept im Teatreneu sieht nämlich vor, dass jeder Besucher nur so viel bezahlen muss, wie er tatsächlich gelacht hat. Möglich wird dies durch Tablets, die an der Rücklehne des Vordersitzes angebracht sind und die eigenen Reaktionen mittels Gesichtserkennung analysieren. Ein Lacher kostet 30 Cent, der maximale Ticketpreis ist auf 24 Euro beschränkt.