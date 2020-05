Kärntner via Facebook mit intimen Video erpresst

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stieg er allerdings nicht auf den Erpressungsversuch ein und erstattete Anzeige. Ein unbekannter Täter hatte dem 19-Jährigen über Facebook einen Kontakt mit einer jungen Frau vermittelt, die ihm Nacktfotos zuschickte. Daraufhin wurde der junge Mann von dem Unbekannten aufgefordert, an sich sexuelle Handlungen vorzunehmen, was dieser auch tat.

Was der 19-Jährige nicht wusste: Der Unbekannte fertigte davon ein Video an. Er forderte schließlich 1.000 Euro - sollte der 19-Jährige nicht bezahlen, so drohte der Täter damit, das Video an die Freunde des Opfers zu verschicken. Dieser ging stattdessen aber zur Polizei.