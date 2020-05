Kapsch hat Mautsystem in Südafrika gestartet

Nachdem das elektronische Mautsystem von Kapsch in Südafrika bereits am 20. November dieses Jahres durch die südafrikanische Verkehrsministerin Dipuo Peters angekündigt worden war, ging dieses nun in diesem Monat im Betrieb. Laut Kapsch TrafficCom ist die Zahl der Registrierungen seit dem Start des E-Toll-Projekts in der südafrikanischen Provinz Gauteng am 3. Dezember stetig gestiegen.

Kapsch hatte die Errichtung des Systems im Vorfeld bereits abgeschlossen und war daher für die Inbetriebnahme gerüstet, als das Startdatum bekannt gegeben wurde. Kapsch ist bei dem Projekt für die technische Infrastruktur verantwortlich. „Die Verzögerung des Starttermins des Mautsystems in Südafrika hat uns daran gehindert, wie geplant in Betrieb zu gehen. Bis zur formellen Bekanntgabe des Termins lief das System daher im Testbetrieb“, sagt Georg Kapsch, CEO Kapsch TrafficCom. „Als Unternehmen sind wir sehr froh darüber, unsere Services wie in zahlreichen anderen Ländern auf der Welt auch hier anbieten zu können“, so Kapsch weieter. Das „ Gauteng Freeway Improvement Project“ (GFIP) ist eines der weltweit größten elektronischen Mautsysteme für mehrspurigen Fließverkehr.