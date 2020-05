Karte zeigt meistfotografierte Orte der Welt

Mit einer so genannten "Heatmap" zeigt die Webseite Sightsmap, an welchen Orten auf der Welt besonders viele Fotos geschossen werden. In verschiedenen Farbabstufungen soll so die Popularität von Orten und Gegenden repräsentiert werden. Die Karte wurde mit Hilfe des Fotodienstes panoramio ins Leben gerufen.

Die beliebtesten Orte, also jene mit der höchsten Fotodichte, wurden mit einem Marker versehen, der Links zu Fotos, Street View, Wikipedia, Wikivoyage, Foursquare und Google+-Artikeln beinhaltet. Bei höherer Zoomstufe wird die Popularität von einzelnen Ortsteilen anhand der Fotodichte, kombiniert mit Popularitätswerten von Wikipedia, Foursquare und Google errechnet.