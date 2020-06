Kickstarter: Kartenspiel "Exploding Kittens" schlägt Ouya

Insgesamt 219.382 Unterstützer wollen das seltsame Kartenspiel, über das bisher nur wenig bekannt ist, realisiert sehen. Das Spiel sei "für Leute, die Kätzchen cool finden und Explosionen und Laserstrahlen und manchmal Ziegen", so die Entwickler. Millionäre seien sie nun aber keine, denn sie müssten schließlich 200.000 Kartensets produzieren. Über das Retail-Geschäft habe man sich folglich noch keine großen Gedanken gemacht, zuerst müsse man das Versprechen an die Kickstarter-Community erfüllen, so die Entwickler auf Reddit.