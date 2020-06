Kill Switch halbiert iPhone-Diebstähle in London

In Kalifornien bauen immer mehr Smartphone-Hersteller Kill Switches als Softwarelösung in neue Produkte ein. Bezirksanwalt George Gascon zeigt sich darüber begeistert: "Die Mobilgeräteindustrie bringt immer ausgereiftere neue Funktionen, aber zu verhindern, dass eigene Kunden das Opfer von Gewaltverbrechen werden ist die coolste neue Technologie, die sie auf den Markt bringen können." Smartphone-Diebstähle machen in San Francisco und anderen kalifornischen Städten rund die Hälfte aller angezeigten Verbrechen aus.

Einige US-Bundesstaaten schreiben die Integration eines Kill Switches in neue Smartphones bereits vor. In Kalifornien wird ein entsprechendes Gesetz erst in Kraft treten.