Kim Dotcom will mit Internet-Partei in die USA

Dotcom hatte zuvor bereits in Neuseeland, wo er derzeit lebt, mit mäßigem Erfolg eine Internet-Partei gestartet. Bei den jüngsten Parlamentswahlen scheiterte die Partei deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde. Nun soll es einen amerikanischen Ableger geben: „Die Internet-Partei kommt 2015 in die USA“, twitterte Dotcom am Dienstag.