„Kinder müssen Technik spüren“

futurezone: Die Bezeichnung „Museum" impliziert Altes, ist auf den ersten Blick etwas, in dem Geschichte „aufbewahrt" wird. Wie hilfreich kann ein Museum sein, Jugendliche für die Technik der Gegenwart zu begeistern?

Gabriele Zuna-Kratky: Ein Museum mit der alten Definition ist wirklich etwas, das rückwärts gewandt ist. Aber wenn wir zu unseren Wurzeln zurückkehren: Hier in Wien hat man bei der Gründung einst Zukunftsträchtiges ausgestellt. Im Technischen Museum konnten seinerzeit die neuesten Innovationen der Kronländer bewundert werden. Aber das wurde über die Jahre vergessen. Auch, dass es früher eine Ausbildungsstätte war. Im Laufe der Zeit ist es dann zu einem angestaubten Haus verkommen, so nach dem Motto, „wenn dein altes Auto liegen bleibt, dann kannst du es gleich ins Technische Museum stellen".

Dieses Image hat dieses Haus jetzt bei den Jugendlichen nicht mehr?

Wir sind angetreten, diesen Begriff zu ändern. Wir wollten eine Plattform sein für Neues, das uns durch Kooperationen mit Industrie, Wirtschaft und Medien auch gelingt. Mit zukunftsgerichteten Bereichen, damit man auf dieser Plattform einerseits zurückschauen, eine Standortsbestimmung der Gegenwart machen kann und auch in die Zukunft schaut, in dem wir hier Unterschiedlichstes präsentieren.

Wichtig ist aber, nachhaltige Begeisterung auszulösen.

An einem solchen Ort kann man begeistern, weil wir für Technik allgemein stehen. Für die Technik im Kfz-Bereich, in der Schwerindustrie, in der Energie. Kinder und Jugendliche können sich aussuchen, wo sie andocken, und wir versuchen die Leute von dort abzuholen. Unser Credo ist: Das Vorwissen der Leute nie zu überschätzen - wenn man die Latte zu hoch legt, gehen sie drunter durch. Die Intelligenz nicht zu unterschätzen – die Menschen können lernen, sie sind sehr aufnahmefähig. Wenn man sie von dort abholt, wo sie stehen, kann man ihnen sehr vieles vermitteln.

Auch den Jugendlichen?

Gerade den Jugendlichen, denn wenn sie früh mit dem in Kontakt kommen, was sie interessant finden, dann bleibt das. Je früher desto besser. In der Vorschule wird immer schon diskutiert, dass man die Kinder fördern muss, etwa mit Fremdsprachen. Man muss sie also auch früh an die Technik heranführen. Wir beginnen hier im Technischen Museum mit den Zweijährigen.

Gibt es einen Unterschied zwischen dem Interesse von Buben und Mädchen?

Bei den Mädchen ist es leider schon so, dass manchmal die Frage, „gibt`s das auch in rosa" gestellt wird. Ich kann es nicht erklären warum das so ist, keiner kann es erklären, aber ich spreche es aus. Bei uns werden die Kinder vollkommen gleich behandelt, aber man merkt, dass die Burschen sofort zu den Feuerwehr-Autos und Autos rennen, und sich die Mädchen doch anders verhalten.

Kapsch-CEO Georg Kapsch meinte in einem

futurezone-Interview

Man braucht nicht bei den Kindern früh ansetzen, man sollte pränatal agieren, man muss bei den Eltern ansetzen, und bei den Kindergärtnerinnen, bei den Lehrern, bei den Erziehern.

Kann man ein Kind „verziehen", ihm zu viel Technik geben?

Das kann man nicht. Was war früher? Der Papa hat Zeitung gelesen oder ist ins Büro gefahren – die Kinder haben gar nicht gewusst, was der Papa macht. Ich finde, Technologie hat das Leben der Familie erleichtert, die Kinder sehen den Papa am Computer arbeiten, zudem ist disloziertes Arbeiten möglich.