Klimaanlage zum Selberbasteln: Was funktioniert und was nicht

Not macht erfinderisch. Wenn das Thermometer draußen auf 35 Grad und mehr steigt, aber keine Klimaanlage vorhanden ist, muss man sich anderweitig behelfen. Im Netz existieren diverse Anleitungen, wie man sich mithilfe von Eis und einem Ventilator ein Kühlsystem basteln kann. Auch das Aufhängen von nassen Handtüchern wird empfohlen. Die futurezone hat zudem einen Selbstversuch mit dem erstaunlichsten Anti-Hitze-Tipp gestartet - eine mit Eis gefüllte 1,5 Liter Plastikflasche im Zimmer aufzustellen.

Flasche mit Eis

Der immer wieder in sozialen Medien propagierte Flaschen-Trick ist erstaunlich Low-Tech. Eine mit Wasser angefüllte Flasche wird ins Gefrierfach geschmissen. Stellt man diese mit gefrorenem Inhalt dann in ein Zimmer von 15 bis 20 Quadratmeter, soll es in dem Raum für mehrere Stunden um bis zu drei Grad kälter werden. Das behauptet etwa Twitter-User Maggostopheles, der im ellenlangen Diskussionsthread auch die physikalische Berechnung und einige plausible Argumente dazu liefert.