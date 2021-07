Koch-Roboter kann 2000 verschiedene Mahlzeiten zubereiten

Das Unternehmen Moley Robotics will das Kochen revolutionieren und hat dafür einen Roboter entwickelt, der nach eigenen Angaben 2000 verschiedene Mahlzeiten zubereiten kann. Bereits in zwei Jahren soll der Roboter auf den Markt kommen. Kostenpunkt soll bei 14.000 Euro liegen.

Nutzer sollen dann über eine App am Smartphone oder Tablet aus 2000 verschiedenen Rezepten auswählen können, welche Speise der Roboter für sie kochen soll. Am Weg von der Arbeit nach Hause, wählen die Nutzer die gewünschte Mahlzeit aus, beim nachhause Kommen ist das Essen bereits angerichtet, so die Vorstellung von Moley Robotics.