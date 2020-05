Kooperation statt Wettbewerb bei Verkehrsinfrastrukturen

"Auf kurze Distanz steht der Wasserweg nicht in Konkurrenz zu Schiene und Straße", meint Hans-Peter Hasenbichler, "Aber auf lange Strecken sehr wohl." Der Wasserweg sei besonders dort attraktiv, wo das Schienennetz schlechter ausgebaut sei, etwa in Südosteuropa. Dort sei der Anteil der Binnenschifffahrt am Güterverkehr besonders hoch. Der Wasserweg biete gegenüber Schiene und Straße zudem den Vorteil, dass noch große Kapazitäten darauf frei seien.

An diesem Punkt kommt in der Diskussion erstmals ein Funke von Wettstreit am Podium auf. Andreas Matthä entgegnet Hasenbichler, dass der Schienenausbau in Südosteuropa rasant voran gehe: "Es tut mir leid. Da werden wir ein bisschen an Ihrem Marktanteil knabbern."