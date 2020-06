Kostenloses WLAN am Wiener Westbahnhof

Von der Bahnhofshalle, über den Lounge-Bereich bis hin zu den Bahnsteigen. Am Wiener Westbahnhof und am Bahnhof Wiener Neustadt stehen nach einer mehrmonatigen Testphase nun auch regulär kostenlose WLAN-Hotspots für Bahnreisende zur Verfügung. Die ÖBB bietet in ihren Railjets - ebenso wie die Westbahn - schon seit längerem freies WLAN an.

Um das drahtlose Internet in den beiden Bahnhöfen zu nutzen, muss das WLAN-Netzwerk „OEBBfree“ ausgewählt und den Nutzungsbedingungen zugestimmt werden.

Die Bahnhof-Hotspots wurden von der Wiener Firma Funknetz.at errichtet, die auch die Bahnhofshalle des neuen Wiener Hauptbahnhofs mit kostenlosem WLAN versorgt.