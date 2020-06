Kostenloses WLAN für Deutsche-Bahn-Fahrer ab 2016

Um „Service, Qualität und Pünktlichkeit im Fernverkehr zu verbessern“, will die Deutsche Bahn in den kommenden drei Jahren insgesamt 200 Mio. Euro zusätzlich ausgeben, kündigte Grube an. Kunden würden zum Beispiel bald früher informiert, wenn ein Zug in umgekehrter Wagenreihung einfahre. Die Bahn arbeite zudem daran, „die Pünktlichkeit von Zügen besser vorhersehbar zu machen“. Das sei mit einer vernetzten Kommunikation künftig möglich. Das Geld soll auch in Bordbistros und Toiletten investiert werden. „Bahnfahren muss einfach komfortabler werden“, gab Grube sein Ziel aus.