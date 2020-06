Krasse Gegensätze im Tal der Reichen

Einige Häuserblocks weiter werden auch hier die Probleme der Vereinigten Staaten sichtbar. Obdachlosigkeit. Auf einer Parkbank in der University Ave Ecke Bryant Street preist ein Obdachloser seine Bilder an, im Gebüsch der Parkanlage vor der Universität Stanford steht der mit Habseligkeiten angefüllte Einkaufswagen eines Mannes, der hier regelmäßig seine Nachtstunden verbringt. An der Ecke El Camino Real/Sandhill Road in Palo Alto hält jeden Tag ab etwa 15 Uhr ein Mann einen Pappkarton in die Höhe und geht damit zwischen den Autos hin und her, um Almosen zu erbetteln – das Stanford Shopping Center als Kulisse im Hintergrund.

Wer die Walgreens-Filiale in Mountain View besucht, sieht dort jene shoppen, die keine Tech-Millionäre sind. Und auch in San Jose, keine 20 Minuten von der Universität Stanford entfernt, trifft man das echte Amerika, wenn man eine öffentliche Veranstaltung besucht. Die Ärmsten sind die Lateinamerikaner, sie verdienen mit 20.000 Dollar pro Jahr im Schnitt ein Drittel des Einkommens eines Weißen.