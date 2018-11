Krypto-Miner sind größere Bedrohung als Ransomware

Anzahl der Betroffenen steigt

Kaspersky warnt nun, dass die Anzahl der Internetnutzer, die Opfer bösartiger Krypto-Mining-Software wurden, im ersten Halbjahr 2018 kontinuierlich angestiegen sei. Die Experten von Kaspersky Lab haben den wirtschaftlichen Hintergrund dieses Krypto-Mining-Fiebers untersucht, um herauszufinden, was die globale Verbreitung dieser Bedrohung ausgelöst hat. Dafür analysierten sie Regularien, die Strompreise in den zehn am meisten von Krypto-Malware angegriffenen Ländern sowie die wichtigsten Infektionsvektoren verbreiteter Malware.

Die Untersuchung hat ergeben, dass hauptsächlich Geräte infiziert wurden, deren Besitzer illegal erworbener Software und nicht lizenzierte Inhalte installiert hatten. „Das Herunterladen und Installieren von zweifelhafter Software untermauert die wohl größte Cyberthreat-Geschichte des Jahres: schädliches Krypto-Mining“, stellt Evgeny Lopatin, Sicherheitsexperte bei Kaspersky Lab, fest.