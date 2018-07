Kurioses Überwachungsvideo von Verhaftung geht viral

Die Verhaftung eines kanadischen Pärchens in einem Supermarkt sorgte für Szenen, die einer Hollywood-Komödie entstammen könnten. Laut dem TV-Sender CBC ereignete sich der Vorfall bereits am Montag. Der 28-jährige Mann und die 29-jährige Frau wollten ihren Einkauf mit einer angeblich gestohlenen Kreditkarte bezahlen. Die Kassiererin rief daraufhin die Polizei. Was daraufhin folgte, wurde in einemknapp zwei Minuten langen Überwachungsvideo festgehalten, das sich dank Reddit und Twitter rasant im Netz verbreitete.