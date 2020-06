Ladekabel ade: Strom wird künftig gebeamt

„Unser Ziel ist, dass Qi ein globaler, offener Standard wird und von allen Herstellern genutzt wird“, erklärt der Sprecher des verbliebenen Konkurrenten, WPC, Paul Tyson im futurezone-Gespräch. „Unsere Produkte - wir haben bereits mehr als 600 Qi-zertifizierte Produkte im Handel - funktionieren schon und werden auch in Zukunft funktionieren.“ Motorolas Nexus 6 beherrscht den Qi-Standard, das Lumia 735 von Nokia, es gibt Handy- und Tablet-Hüllen, in denen der Drahtlos-Lademechanismus eingebaut ist, Ladepads, die sich in Bürotische und Arbeitsflächen in der Küche integrieren lassen, Drahtlosladegeräte für daheim und fürs Auto und dergleichen. „Die Produkte sind da, aber die Konsumenten wissen darüber noch zu wenig“, so Tyson.

Fakt ist, dass der Zusammenschluss der beiden Konsortien das Thema Drahtlos-Laden ankurbeln wird. Möglich ist auch, dass es im Laufe des Jahres gar nur noch ein Konsortium geben wird, die einfach das Thema „Drahtlos-Energie“ forcieren wird. Qualcomm-Manager Mark Hunsicker hat bei der CES betont, dass es bereits gemeinsame Gespräche gibt. Technisch wäre der Zusammenschluss möglich, die offene Frage ist, wie es mit der Offenheit des Standards ist. Denn die Konkurrenz schläft nicht, im vergangenen Jahr hat sich das Start-up Energous zu Wort gemeldet. Das hat die Radio-Frequenz-Technologie WattUp entwickelt, mit der Geräte sogar über eine Distanz von bis zu fünf Metern geladen werden können.