Laser erzeugt Kunstwerk in Sekunden

Mit Präzision und Geschwindigkeit beeindruckt ein neues Lasersystem, mit dem Kunstwerke in wenigen Sekunden entstehen. Der Künstler Any Gikling hat ein Video veröffentlicht, das die Fertigstellung seines Bildes "After Sunset" zeigt. Dabei fährt ein Laserstrahl über eine Kreidetafel, zunächst in einem Rastermuster, dann in einer Vektorbewegung, die von einem flammenden Brennpunkt vollzogen wird.