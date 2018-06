Leaf-Käufer fühlen sich von Nissan in die Irre geführt

Britische Käufer des Nissan-Elektrowagens Leaf werfen dem Hersteller vor, irreführende Informationen zu verbreiten. Das Aufladen des Wagens dauere drei Mal so lange, wie von Nissan angegeben, werfen die Kunden dem Hersteller vor. Anstatt das Fahrzeug an Schnellladestationen in 40 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen zu haben, mussten Kunden bis zu zweieinhalb Stunden an den Ladestationen ausharren, berichtet die BBC.

Auch das mit einer Ladung knapp 380 Kilometer zurückgelegt werden könnten, stimme laut mehreren Kunden nicht.